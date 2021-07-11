شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حازم إمام يسجل بدهاء في شباك الأهلي بقمة 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف حازم إمام فى شباك النادى الأهلى عام 2001.

ونجح حازم إمام نجم الزمالك السابق، فى تسجيل هدف رائع فى شباك النادى الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين فى موسم 2001- 2002، والتى انتهت بفوز الأبيض 2/ 1.

واستغل حازم إمام تمريرة من جمال حمزة بعدما مررها له حازم من ركنية ليراوغ لاعب الأهلى ويرفع مباشرة فى مرمى عصام الحضرى حارس الأهلى فى هذا الوقت لتصدم بالعارضة وتسكن شباك الأهلى.

وحقق الثعلب الصغير العديد من البطولات مع نادى الزمالك، وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا عامى 1996 و2002، وبطولة الدورى مواسم 2000/2001 و2002/2003 و2003/2004، وبطولة كأس السوبر المصرى أعوام 2001 و2002، وكأس مصر عامى 2002 و2008، والسوبر الأفريقى سنة 2003، وبطولة كأس الأمير فيصل العربية سنة 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى سنة 2003.

بينما خاض حازم إمام على المستوى الدولى 87 مبارة أحرز فيها 16 هدفًا، كما ساهم فى فوز مصر ببطولة الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو.

وكان حازم إمام أعلن اعتزاله الكرة مع نادى الزمالك عام 2008، ليختم مسيرته فى القلعة البيضاء بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر عام 2008.