شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ على أسماء الراحلين عن الزمالك حتى انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن اسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.

وابدى كارتيرون موافقته على فتح باب الرحيل على سبيل الإعارة لبعض اللاعبين الشباب بالفريق من أجل اكتسابهم المزيد من الخبرات والعمل على تجهيزهم ليصبحوا الأعمدة الأساسية لفريق الزمالك فى المستقبل القريب، خاصة وإن قطاع الناشئين أفرز عدد كبير من اللاعبين المميزون والذين كونوا فريق "الأمل" بالزمالك، ولفت نظر كارتيرون عدد من اللاعبين مثل سيد نيمار وأحمد زكى وغريهم ممن تقرر تصعيدهم لصفوف الفريق الأول بسبب مستواهم المميز.

فى سياق متصل، أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون ترحيبه بعودة مصطفى فتحى لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة بنهاية الموسم الجارى، ورغم إن هناك محاولات من إدارة النادى السكندرى من أجل تجديد استعارة اللاعب إلا إن الزمالك أكد تمسكه بعودة مصطفى فتحى خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب منذ انتقاله لسموحة فى بداية الموسم الحالى.

كما وافق المدير الفنى للزمالك على عودة المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق المعار لصفوف الوداد المغربى، وذلك بعدما تعرض الايفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى لنهاية الموسم أيضًا، للإصابة فى الركبة ولن يكون جاهزًا للمشاركة بالشكل الأمثل مع بداية الموسم الجديد.

فى السياق ذاته، طالب المدير الفنى من لجنة إدارة الزمالك سرعة حسم تجديد عقود عدد من اللاعبين من القوام الأساسى للفريق فى مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى، والذى فاتحته الإدارة فى التجديد وأبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار مع القلعة البيضاء مقابل تعديل عقده من الناحية المادية وحصوله على باقى مستحقاته من العقد الحالى، وأقتربت إدارة الزمالك من حسم ملف تجديد بن شرقى وفى الوقت ذاته فاتحت أكثر من لاعب أخر للتجديد مثل محمد أبو جبل وطارق حامد.