الامارات | أربعة قتلى بانفجار في نادٍ رياضي ببورتسودان

شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى بانفجار في نادٍ رياضي ببورتسودان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ في انفجار في نادٍ رياضي في مدينة ساحلية سودانية على البحر الأحمر، على ما أفادت لجنة اطباء اليوم.

وقع الانفجار في ساعة متأخرة مساء أمس، في ناد رياضي مزدحم في بورتسودان.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار الذي ترافق أيضا مع هجوم مسلح.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن "عبوة انفجرت في النادي الرياضي موقعة 4 قتلى".

وأضافت أن ثلاثة آخرين أصيبوا أيضا بطلقات نارية ومن جراء عملية طعن.

وتابعت اللجنة "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، دون أن تخوض في التفاصيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news