منتخب الأرجنتين يهزم البرازيل ويتوج بكوبا أمريكا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما، عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل وإحراز لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي.



وشارك دي ماريا في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في كوبا أمريكا، وبرر اختياره بتسجيل الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الأول.

وفشل رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة من رودريجو دي بول ليسدد دي ماريا بهدوء من فوق الحارس إيدرسون.

وزاد المنتخب البرازيلي من ضغطه في الشوط الثاني المثير، لكن حتى في وجود 5 مهاجمين على أرض الملعب لم ينجح في تسجيل هدف التعادل أمام الدفاع الأرجنتيني ومن أمامه الرائع دي بول.

وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حقق لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي بعد مسيرة طويلة مليئة بالجوائز الفردية والألقاب مع ناديه.