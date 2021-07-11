شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيكون شكل الأهلي بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى عدة مباريات بدون لاعبيه المشاركين مع المنتخب الأوليمبى، تحت قيادة شوقى غريب، فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

ووقع اختيارات شوقى غريب على كل من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر من لاعبى الأهلي، ليتأكد غيابهم عن الأهلى مبدئيا عن المباريات كالتالي: الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو، الأهلي والإنتاج الحربي يوم 25 يوليو، والأهلي وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبي لربع النهائي الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائي يوم 3 أغسطس يخوض الأهلي لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب للنهائي أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالي يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائي يوم 8 أغسطس فيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

شكل الأهلى بدون الأوليمبيين

سيكون علي لطفى البديل الأمثل لمحمد الشناوي، ويعود محمد هاني للعب في المركز الأيمن الذى شارك فيه أكرم توفيق في المباريات الحالية، وستكون الفرصة أمام كهربا وجونيور أجايى للعودة للتشكيل الأساسى بدلا من طاهر محمد أو صلاح محسن الذى يعد البديل المثالى لموسيمانى، على الأجانب الآخر لن يمثل غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام تأثيرا كبيرا لأنهما لا يشاركان بصفة أساسية.

وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي - إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.