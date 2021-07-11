شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يناقش استثمار السور القبلي للنادي بحثاً عن موارد مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التكليفات الصادرة من اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد ملف الاستثمار لمساحة 900 متر مربع بالسور القبلي المجاور لمسجد النادي حتى المبنى الاجتماعي لعرض هذا الملف على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقدت اللجنة المشكلة والتي تضم المهندسين الاستشاريين ورجال الأعمال أعضاء الجمعية العمومية اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة بحضور كل من : مجدي سبالك نائب رئيس النادي - محمد سيد حامد أمين الصندوق، وإيهاب منصور، ومحمد حمدي عباس أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي عادل النور.

وناقشت اللجنة كيفيه الطرح الأمثل للمشروع الاستثماري في الجزء القبلي المجاور لمسجد النادي بمساحه تبلغ 900 متر مربع.

وتم الاتفاق على أفضل طرح يستفيد منه النادي مستقبلا خاصة بعد حصول نادى أسوان على قرار التخصيص وكذلك الحصول على موافقة الجهة الإدارية للطرح الاستثمارى بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد إعداد كراسة الشروط ومناقشتها من الناحية الفنية والقانونية.

وعقد أحمد بيبو المدير الفني الجديد لفريق أسوان، جلسة مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق، أحمد مارادونا المدرب العام، وحمادة السيد المدرب، أحمد كمال مدرب حراس المرمى، وعصام عمر مخطط الأحمال، وذلك لمناقشة وضع برنامج الإعداد للفريق خلال المرحلة المقبلة حتى موعد أول مباراة رسمية بالدوري طبقا لجدول لجنة المسابقات أمام الأهلى، والتي تقام يوم 29 يوليو الجاري.

وبحث الجهاز الفني لأسوان كل الخيارات المطروحة لاختيار ملعب أسوان للمباريات المتبقية بالدورى الممتاز، حيث يسعى لخلق الحوافز والدوافع للاعبين بما يمكنهم من الأداء بأقصى طاقة لتحقيق طموح البقاء بالممتاز.

ويعكف الجهاز الفنى لأسوان، على دراسة المباريات الأخيرة للفريق للوقوف على تصحيح أخطاء اللاعبين الفردية والجماعية.

وأعلن مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا، وتم الإتفاق على إختيار وتكليف أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة القادمة.

مجلس إدارة أسوان عقد عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول.