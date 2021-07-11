اخبار الرياضه

5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاحد 11 / 7 / 2021 بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاحد 11 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..

ترتيب الأهلى ومصر المقاصة فى جدول الدوري 
يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

 

e0f3c0a661.jpg

 

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

 

نتائج الاهلى والمقاصة فى أخر ظهور بالدوري

e92012ec52.jpg

يبحث الأهلى اليوم عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26،  بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

 

19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة 

08b3f01831.jpg

 19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 13 فوزاً و36 هدفاً مقابل انتصارين و14 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

 

انجازات الأهلى والمقاصة فى أخر مواسم الدوري

ec687a8707.jpg

 هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما  تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له في المسابقة،  في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.

الأهلى بطل أخر خمس مواسم للدوري والوصيف أفضل انجازات المقاصة 

c9e4cf3f34.jpg

حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا