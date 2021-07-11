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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاحد 11 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..ترتيب الأهلى ومصر المقاصة فى جدول الدوري
فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .
يبحث الأهلى اليوم عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.
19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 13 فوزاً و36 هدفاً مقابل انتصارين و14 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.
هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له في المسابقة، في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.الأهلى بطل أخر خمس مواسم للدوري والوصيف أفضل انجازات المقاصة
حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.