شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاحد 11 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

ترتيب الأهلى ومصر المقاصة فى جدول الدوري

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

نتائج الاهلى والمقاصة فى أخر ظهور بالدوري

يبحث الأهلى اليوم عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة

19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 13 فوزاً و36 هدفاً مقابل انتصارين و14 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

انجازات الأهلى والمقاصة فى أخر مواسم الدوري