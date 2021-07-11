الأرجنتين تحتفل بميسي.. ونيمار يبكي في ختام كوبا أمريكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

توّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخ منتخب "التانجو" بعد الفوز على المنتخب البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق النجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة (22) ليحقق منتخب "التانجو" لقبًا لم يتحقق منذ عام (1993).

هذا اللقب جعل المنتخب الأرجنتيني يعود على عرش منتخبات أمريكا الجنوبية من حيث عدد الألقاب ليصبح الرصيد 15 لقبًا متساويًا مع منتخب أوروجواي.

أيضًا حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقبه الدولي الأول مع المنتخب الأول بعد أربع محاولات سابقة لنجم برشلونة والذي انتهى عقده مؤخرًا مع النادي الكتالوني.

ميسي خاض أربع نهائيات مع المنتخب الأرجنتيني ليخسرهم جميعًا سواء في نهائي كوبا أمريكا نسخ (2007 - 2015 - 2016) أو نهائي كأس العالم والتي أقيمت في البرازيل نسخة (2014).

في المقابل، شهدت المباراة بعد نهايتها بكاء من النجم البرازيلي نيمار والذي فشل في قيادة منتخب بلاده للحفاظ على اللقب القاري بعد الفوز بها في النسخة الماضية عام (2019).

المنتخب البرازيلي ظل رصيده من الألقاب عند تسعة ليكون بجوار كل من الأرجنتين وأوروجواي.