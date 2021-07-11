ميسي يهزم اللعنة.. الأرجنتين تتوج بكوبا أمريكا بقهر البرازيل وإنهاء معاناة 28 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - توّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا بالفوز على الغريم التقليدي المنتخب البرازيلي بهدف دون رد في نهائي أقيم على ملعب "ماراكانا" بالبرازيل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة (22) ليقود منتخب بلاده للقب غائب منذ عام (1993).

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.

وتعتبر هذه البطولة هيّ الأولى لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على المستوى الدولي مع المنتخب الأول بعد أربع محاولات سابقة حيث خسر ميسي أربع نهائيات سابقة مع منتخب بلاده (نهائي كأس العالم 2014 - نهائي كوبا أمريكا نسخ 2007 و2015 و2016)

تفاصيل المباراة:

أولى التهديدات كانت في الدقيقة 13 عن طريق كرة طولية من مدافع المنتخب البرازيلي ماركينيوس تصل إلى ريتشارلسون الذي يحولها برأسية رائعة أمام نيمار ليسدد كرة قوية ترتطم في مدافع الأرجنتين وتبتعد الكرة عن المرمى.

الدقيقة 22 شهدت أول فرص الأرجنتين لكن هذه الفرصة لم تمر مرور الكرام بعدما حولها دي ماريا إلى هدف التقدم وتصبح النتيجة (1-0).

الكرة استقبلها دي ماريا بعد خطأ واضح من الظهير الأيسر رينان لودي لينفرد نجم بي إس جي بالمرمى ويسدد من أعلى الحارس إيدرسون.

وكاد دي ماريا أن يسجل هدف الأرجنتين الثاني بتسديدة رائعة لكن تياجو سيلفا يتدخل هذه المرة ويشتت الكرة قبل حدوث أي خطورة على مرمى البرازيل في الدقيقة 29.

إيفرتون لاعب المنتخب البرازيلي حاول أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الأرجنتين يتواجد بقوة ويفسد الهجمة.

ريتشارلسون مهاجم المنتخب البرازيلي تمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب بلاده إلا أن الحكم المساعد ألغى هذا الهدف بداعي التسلل لتظل النتيحة (1-0) للأرجنتين.

نجم إيفرتون ريتشارلسون كاد يسجل التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن إيميليانو مارتينيز يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

البديل جابريال بربوسا حاول أن يسجل هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة 82 ليسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء تجد صمود من جانب دفاع الأرجنتين وتتحول الكرة لركنية.

تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - جونزالو مونتيل - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - ليناردو بارديس - جويفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل: إيدرسون مواريش - دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - رينان لودي - فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - إيفرتون - ريتشارلسون - نيمار.