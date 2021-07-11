الآن | الارجنتين تهزم البرازيل وتتوج بكوبا امريكا 2021 وميسي يُنهي الصيام

حقق منتخب الارجنتين الفوز بهدف دون رد على البرازيل في نهائي كوبا امريكا 2021 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد، لينهي ميسي صيامه مع منتخب بلاده ويقودها لرفع عدد ألقابها ل15 لقبًا في هذه البطولة مناصفة مع أوروجواي البطل القياسي السابق.

ورقص رفاق ليونيل ميسي التانجو مع نهاية الحصة الأولى من المباراة بفضل هدف سجله نجم باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا في الدقيقة 22 بعد تلقيه تمريرة طولية من نجم وسط اودينيزي رودريجو دي بول غالطت الظهير الأيسر للبرازيل وأتلتيكو مدريد رينان لودي، لتمر نحو دي ماريا الذي تسلم الكرة وانفرد بالحارس مورايش قبل أن يسدد كرة ساقطة ذكية في الشباك.

وحافظ الدفاع الارجنتيني على هدف دي ماريا بكل ما أوتي من قوة، ولم يتمكن منتخب البرازيل من التسجيل إلا بهدف أبيض في بداية الشوط الثاني بسبب تسلل مهاجم ايفرتون ريتشارلسون.

وسمح اتحاد اميركا الجنوبية كونميبول بحضور نسبي للجماهير لأول مرة في كوبا أمريكا 2021، ليتواجد 7200 مشجعًا ما يعادل 10% فقط من سعة ملعب ماراكانا العظيم.

وكان أسطورة برشلونة ميسي، قد خسر 3 نهائيات سابقة مع الارجنتين في كوبا أمريكا، الأولى عام 2007 أمام الأرجنتين، والثانية والثالثة أمام تشيلي عامي 2015 و2016.

كما خسرت الارجنتين في حضور ميسي نهائي كأس العالم 2014 أمام منتخب ألمانيا على ملعب ماراكانا بهدف دون رد بعد التمديد.