بعد انتظار طويل.. الأرجنتين تتوج ببطولة كوبا أمريكا بقيادة ميسي

المنامة - ياسر ابراهيم - توجت الأرجنتين بطلة لكوبا أميركا بفوزها على غريمتها التاريخية البرازيل 1-0 في النهائي الذي أقيم فجر الأحد على ستاد ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو.

وسجل هدف الفوز الغالي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، آنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وفك ميسي قائد التانغو عقدته مع المباريات النهائية وأحرز أول لقب له على مستوى الفريق الأول، وكذلك المنتخب الأرجنتيني رفع أول كأس في كوبا أميركا منذ عام 1993.

وهذه المرة الـ15 التي تتوج بها الأرجنتين بطلة لكوبا أميركا وعادلت فيها الأوروغواي، أما البرازيل فتوقف رصيدها من الألقاب عند 9.