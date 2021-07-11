أخيرًا.. ميسي يكسر عقدة الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا

محمد الفلاح - أخيرا.. ميسي يكسر عقدة الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا

الأحد 11 يوليه 2021

كسر ليونيل ميسي عقدته التاريخية مع منتخب الأرجنتين، وتوج بأول لقب دولي في مسيرته، بعد الفوز على البرازيل، في نهائي كوبا أمريكا 2021.



وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل، فجر الأحد، بهدف نظيف، أحرزه أنخيل دي ماريا، ليتوج بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 15.

وبعد 4 نهائيات، خسرها جميعا، أنهى ميسي عقدته بالتتويج بأول لقب في مسيرته الدولية.

وكان ميسي خسر نهائيات كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016، وكأس العالم 2014.