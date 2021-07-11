الامارات | حدث تاريخي.. أول لقب لميسي مع الأرجنتين من قلب البرازيل (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي.. أول لقب لميسي مع الأرجنتين من قلب البرازيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الأرجنتين لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة 1-صفر فجر الأحد، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليحصد قائدها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.

وبفضل هدف أنخل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أميركا الجنوبية منذ 1993.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news