شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة أمام نظيره البولندى فى دورة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الأحد، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى نظيره البولندي، فى إطار ختام لقاءاته ببطولة بولندا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لأفريقيا.

وافتتاح منتخب مصر الكرة الطائرة لقاءاته بالبطولة بالفوز على أذربيجان بنتيجة 3/0 الجمعة قبل ان يهزم النرويج بنفس النتيجة أمس السبت .

وتوجه، فجر الخميس، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى النمسا للترانزيت، قبل التوجه لبولندا للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

تضم البعثة كلا من:

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي ... رئيس البعثة

2- محمد اللقاني ... مدير فني

3- محمد بخيت ... مدرب عام

4-هاني سمير ... محلل تقني

5- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

6- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

1-أحمد فتحي

2- أشرف اللقاني

3- هشام يسري

4- أحمد القطب

5- عبد الرحمن سعودي

6- محمد عبد المحسن

7- محمد مجدي الجون

8- محمد علي المهدي

9- عبد الحليم عبو

10- أحمد سعيد

11- مصطفي محمد دبشه

12- أحمد محمد ضياء

13- محمد مصطفي لعبه

14- محمد رضا عبد المجيد

15 - أحمد عزمي