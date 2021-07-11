شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ خطة الاستعداد للزمالك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندري للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابع من أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي يدخلها فريق الاتحاد بمعنويات عالية بعد الانتصار في 3 من أخر أربعة مباريات والوصول للمربع الذهبي.

ومنح حسام حسن اللاعبين 5 أيام راحة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة الأخيرة، وذلك لالتقاط الأنفاس حيث يعانى سيد البلد من الإجهاد والإصابات والغيابات.

ومن المنتظر أن يعقد حسام حسن فترة إعداد مصغرة عقب الراحة للإستعداد لموقعه الزمالك بالإسكندرية بعد عودة توقف الدورى.

في سياق متصل، أشاد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، بجهازه المعاون في زعيم الثغر، موضحا أن حالة الحب التي تجمع الجهاز هي سر النتائج الإيجابية التي يحققها فريق الكرة بنادى الاتحاد، قائلا: "نحن نعمل على قلب رجل واحد، والجميع يضع مصلحة النادي في مقدمة أولوياته، لذلك من الطبيعي أن ننجح كمجموعة".

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا مجال للمجاملات في كرة القدم، وليد بدر المدير الإداري للفريق من أنجح الشخصيات في عملها، وهو الذى وضع المنظومة الإدارية للزمالك، ولم يفشل في أي مهمة توكل له".

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري: "وليد بدر أنجح مدير إداري تعاملت معه، والكابتن طارق سليمان مدرب صاحب تاريخ مشرف، وإبراهيم حسن بدونه لا أساوى شيئا، وحسن مصطفى مدرب واعد ينتظره مستقبل كبير، وحتى الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، منذ العمل معه أول مرة وأصبحنا جزءًا واحدًا".

وأشاد العميد بالمجموعة المنضمة على الجهاز الفني من الإسكندرية، وفي مقدمتهم الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، قائلا: "إدارة الاتحاد محترفة وتحترم العاملين بها، واخترنا الاتحاد؛ لأنه من حظ المدرب أن يعمل مع شخص محب لناديه مثل محمد مصيلحي".