بيراميدز يهنئ الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد -

هنأ نادي بيراميدز شقيقه نادي الرجاء المغربي بمناسبة حصوله على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على الشقيق الجزائري نادي شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي البطولة.

ونشر بيراميدز على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا جاء فيه: "يتقدم نادي ⁧‫#بيراميدز‬⁩ بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

وتابع بيان النادي: "‏تنافسنا سويًا بشكل شريف وقوي خلال البطولة، وذهب اللقب لكم في النهاية، وتلك هي كرة القدم، ‏تهانينا مرة أخرى ولنا لقاء في المواعيد القارية المقبلة".

وتوج فريق الرجاء البيضاوى المغربى، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "الصداقة" بمدينة كوتونوي فى بنين، في المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الرجاء المغربى بهدفين دون رد، قبل أن ينجح شبيبة القبائل في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الشوط الثانى.

أحرز سفيان رحيمي هدف التقدم لصالح الرجاء البيضاوى في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، وأضاف المهاجم الكونغولى بن مالانجو ثانى أهداف فريق الرجاء البيضاوى في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، ونجح محمد بولحية في تقليص الفارق بتسجيل أول أهداف شبيبة القبائل في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين، بعدما حصل لاعبه عمر العرجون على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب شبيبة القبائل بالدقيقة 63 من زمن المباراة.

ويعد هذا اللقب هو الثانى للرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما توج بلقبه الأول في البطولة عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولى.