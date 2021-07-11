شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: التعليق الرياضى فى مصر ماشى بالصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد طه إسماعيل، نجم ورمز الأهلي السابق، مستوى التعليق الرياضي والتحليل الفني للاعبي ومباريات الدوري، قائلا: "التعليق الرياضي في مصر ماشى بالصوت العالي وكثرة الكلام، والمعلق لا يمنح المشاهد فرصة للاستمتاع بالفرجة الكروية، ونفسى نتعلم من المعلقين الأجانب".

وأضاف إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج المجرى، على قناة النادي الأهلى، مع مصطفى عبده: "التعليق ليس وحده الذى يعانى، التحليل أيضا يواجه صعوبات كبيرة للغاية، فاللاعب والمدرب المصري وكل مواطن مصري الحقيقة، لا يحب انتقاده، لذلك يجب أن يسير التحليل الفني بشكل ناعم حتى لا يضايق أحد".

ويرى طه إسماعيل أن النادي الأهلى حاليا يقدم كرة قدم واقعية قائلا: "الأهلى يسير بشكل جيد، ويلعب بمنطق وواقعية، يجب ألا نمدح الكرة الجمالية كثيرا، لأن النتائج هى المقياس ودليل على لعب الكرة الجماعية التي يتميز بها الأهلى عبر تاريخه".

وولد طه إسماعيل، المُلقب بشيخ المحللين الرياضيين فى 8 فبراير عام 1939، وبدأ ممارسة اللعبة فى شوارع الحى قبل أن ينضم إلى النادى المصرى وتألق بشكل لافت مع زميله ميمى الشربينى قبل أن يكتشفهما الأهلى لينضم الشيخ طه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 1951.

اختاره المدرب المجرى تيتكوش المدير الفنى للأهلي، بعد أيام من انضمامه للمارد الأحمر لخوض إحدى المباريات الاستعراضية فى معسكر النادى بمرسى مطروح، ونجح الشيخ طه فى إحراز هدفين فاز بهما الأهلى، لينضم لصفوف الفريق الأول ويبدأ رحلته داخل المستطيل الأخضر.

أول مباراة يلعبها طه إسماعيل أمام الزمالك، عندما أشركه المجرى تيتكوش فى الهجوم ببطولة القاهرة "18أكتوبر 1957" بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وسجل الشبل الصغير هدفاً من تصويبة على حدود منطقة الجزاء مسجلا أول أهداف المباراة، وأول أهدافه فى مسابقة الدورى كان فى موسمه الثالث فى شباك القناة بملعب الأهلى بالجزيرة وسجل هدفى حفظ ماء الوجه للأهلى الذى خسر بخماسية "1 نوفمبر 1959".

خلال مسيرته مع الأهلى حقق تسع بطولات، منها "ثمانى بطولات فى أول خمس سنوات"، حقق بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكاس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة، توج بلقب أفضل لاعب فى مصر "مرتين" عامى:1961، 1962.