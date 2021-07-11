شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبدأ بمباراة الإنتاج لدراسة بيراميدز قبل مواجهة الجمعة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات الماضية لفريق بيراميدز، وأبرزها التعادل الأخير مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، يوم الخميس الماضي، لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المباراة المرتقبة مع المقاولون.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

وعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الخسارة من الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.