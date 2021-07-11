الامارات | ​كلاب بدلاً من نجوم الفريق للكشف عن القميص الجديد للنادي (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ​كلاب بدلاً من نجوم الفريق للكشف عن القميص الجديد للنادي (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدم بريستول سيتي الإنجليزي ​الكلاب بدلاً من اللاعبين للإعلان عن القميص الجديد للنادي العريق الذي تأسس سنة 1894 ويلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى.

ونشر بريستول سيتي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وصوراً للكلاب وهي ترتدي قمصان حمراء في خطوة غير تقليدية تصدرت فيه الكلاب المشهد على حساب اللاعبين وفرضت نفسها نماذج جديدة للإعلان عن القميص الجديدة.

وأظهر الفيديو أيضاً الكلاب تركض في طرقات النادي وملعب "أشتون جيت" مرتدية القمصان الجديدة التي اعتاد فيها الجمهور رؤيتها على أجساد نجوم الفريق!.

وقال نادي بريستول مفتخراً بإعلانه الجديد عبر منصاته: "أول طقم كرة قدم على الإطلاق يتم إطلاقه مع الكلاب سوف يرسم الابتسامة على الوجوه بعد 18 شهرًا من الغضب"، في إشارة إلى النتائج غير الجيدة التي ظل يحققها الفريق في الموسم الماضي.

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