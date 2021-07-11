شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة يتحدث عن تطبيق لائحة الحماية وموقف الزمالك وموعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن لائحة الحماية الجديدة في الموسم الجديد من بطولة الدوري.
وقال مجدي، في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم التطرق خلال الـ7 أشهر الماضية لأمر اللائحة منذ عرضها في ديسمبر الماضي، النادي الوحيد الذى اعترض الاتحاد السكندري".
وأضاف: "لا يمكن إلغاء اللائحة، سأفقد مصداقيتي لو وافقت على الغاء اللائحة بعد نهاية المسابقة ومعرفة ترتيب الفرق".
وتابع: "مسئولو الزمالك أكدوا أنه بسبب تعاقب مجالس الإدارات لم يتم الرد على الخطابات السابقة، ولكن نحن نتعامل مع كيان وهيئة وليس أشخاص".
واستطرد: "اللائحة سيتم تطبيقها في الموسم القادم بشكل رسمي بعد رفض الأندية بالأغلبية إجراء أي تعديلات".
وأردف: "تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات اتحاد كرة السلة القادمة وسيتم اجراء الانتخابات في 19 أغسطس القادم".