اخبار الرياضه

رئيس اتحاد السلة يتحدث عن تطبيق لائحة الحماية وموقف الزمالك وموعد الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة يتحدث عن تطبيق لائحة الحماية وموقف الزمالك وموعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن لائحة الحماية الجديدة في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وقال مجدي، في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم التطرق خلال الـ7 أشهر الماضية لأمر اللائحة منذ عرضها في ديسمبر الماضي، النادي الوحيد الذى اعترض الاتحاد السكندري".

وأضاف: "لا يمكن إلغاء اللائحة، سأفقد مصداقيتي لو وافقت على الغاء اللائحة بعد نهاية المسابقة ومعرفة ترتيب الفرق".

وتابع: "مسئولو الزمالك أكدوا أنه بسبب تعاقب مجالس الإدارات لم يتم الرد على الخطابات السابقة، ولكن نحن نتعامل مع كيان وهيئة وليس أشخاص".

واستطرد: "اللائحة سيتم تطبيقها في الموسم القادم بشكل رسمي بعد رفض الأندية بالأغلبية إجراء أي تعديلات".

وأردف: "تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات اتحاد كرة السلة القادمة وسيتم اجراء الانتخابات في 19 أغسطس القادم".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا