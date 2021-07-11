شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: فقدنا 15 نقطة بسبب أخطاء التحكيم هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إن الفريق خسر 15 نقطة هذا الموسم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية منهم 6 نقاط على يد حكم واحد، مؤكدا أنه حال حصول فريقه عليهم لكان الفريق البترولى في مكان آخر فى ترتيب جدول الدوري المصري.

أضاف محمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2: "أتمنى أن يتلاشى الحكام الأخطاء خلال الفترة المقبلة، وأنا لا أهاجمهم ونرجو الاهتمام بهم وزيادة دوراتهم التدريبية والحصول على مرتباتهم في مواعيدها".

أكد عبد الناصر محمد أنهم سيطبقون سياسة الاعتماد على المواهب كما تعودوا، خصوصا بعدما قام حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29 ولا تزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.