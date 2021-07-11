شكرا لقرائتكم خبر عن بالما: لن أعود لتدريب الأهلي في وجود رؤوف عبد القادر.. والزمالك لم يتحدث معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ماريو بالما، المدير الفني السابق للنادي الأهلي لفريق كرة السلة، إمكانية العودة لتدريب الفريق في وقت لاحق.

وقال بالما، في تصريحات تليفزيونية: "فخر ليا تدريب النادي الأهلي، وهو أكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الأوسط ولديه جماهير كبيرة وفخر لي العمل معه".

وأضاف: "أتمنى العودة لتدريب الفريق، ولكن هذا أمر مستحيل في وجود رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، لن أعود في وجوده، هو شخص يتحدث عن سني الكبير وهو سنه أيضًا كبير".

وتابع: "لم يتحدث معي أحد في نادي الزمالك لتدريب الفريق، هو ناد كبير وجيد ولكن الأمر بالنسبة لي لن يكون انتقام من الأهلي بسبب رحيلي".

وتحدث ماريو بالما عن الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء قبل رحيله بعد 3 أشهر فقط من تعيينه.

واستطرد: "كنت أفضل تجديد عقدي مع الأهلي ولكن لم يفاتحني أحد في هذا الأمر".

وأردف "تدريب الأهلي لمدة شهرين وخوض نصف نهائي الدوري في مدة قصيرة يصعب مهمة تقديم كل ما نملك لصالح الفريق".

واختتم بالما: "ما تردد عن رغبتي في رحيل ابراهيم الجمال ومودي الجارحي هو أمر غير صحيح وكذبة كبيرة للغاية، أيضًا الحديث عن أن سني الكبير سبب رحيلي كذبة، حتى عامين كنت متوج بعدد كبير بالألقاب القارية، ولكن يمكن القول بأنه مبرر لطيف لتوجيه الشكر لي".