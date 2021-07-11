شكرا لقرائتكم خبر عن بالما: طلبي رحيل الجمال والجارحي عن سلة الأهلي كذب مثل الحديث عن سني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ماريو بالما، المدير الفني السابق لفريق سلة النادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء قبل رحيله بعد 3 أشهر فقط من تعيينه.

وقال بالما في تصريحات تليفزيونية: "كنت أفضل تجديد عقدي مع الأهلي ولكن لم يفاتحني أحد في هذا الأمر".

وأضاف: "تدريب الأهلي لمدة شهرين وخوض نصف نهائي الدوري في مدة قصيرة يصعب مهمة تقديم كل ما نملك لصالح الفريق".

وتابع: "ما تردد عن رغبتي في رحيل ابراهيم الجمال ومودي الجارحي هو أمر غير صحيح وكذبة كبيرة للغاية".

واختتم: "أيضًا الحديث عن أن سني الكبير سبب رحيلي كذبة، وحتى عامين كنت متوج بعدد كبير بالألقاب القارية، ولكن يمكن القول بأنه مبرر لطيف لتوجيه الشكر لي".