شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: مباراة بنفيكا أهم ذكرياتى.. ولعبت كرة شراب وكاوتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طه إسماعيل نجم ورمز الأهلي السابق، عن بداياته مع الكرة بالنادي الأهلى قائلا: "من حسن حظى اللعب بجانب مجموعة من رموز الأهلى كنت أنظر لها على أنهم أساطير، والقدر منحنى الفرصة ورمانى في أحضان الأهلى".

وأضاف إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج المجرى، على قناة النادي الأهلى، مع مصطفى عبده: "من أهم المباريات التي أتذكرها وفخور بها مع الأهلى وأنا لاعبا هي مباراة الأهلى وبنفيكا في الستينات من القرن الماضي".

واستطر الشيخ طه ذكرياته عن هذه المباراة: "بنفيكا كان من أهم فرق العالم، ولعبنا ضده واحدة من اقوى المباريات، وقتها كان الفريق البرتغالي يضم إيزيبيو وهو واحد من أفضل لاعبى العالم على مر التاريخ".

وتابع: "كان إيزيبيو يظن أنه سيسجل أهدافا قياسية في مرمى عادل هيكل حارس الأهلى، لكن هيكل قدم مباراة العمر مما أجبر إيزيبيو على الاعتذار لحارس الأهلى بعد المباراة".

وأتم رمز الأهلى السابق: "لعبت كرة شراب وكرة كاوتش والأخيرة كانت تحتاج قدرة كبيرة في التحكم بالكرة، مما رفع مستوى مهاراتى لأانها كرة سريعة وهي تشبه كرة التنس الحالية، عكس كرة الشراب التى كانت تمتاز بالبطئ الكبير ما يساعد اللاعب على التحكم بها".

وولد طه إسماعيل، المُلقب بشيخ المحللين الرياضيين فى 8 فبراير عام 1939، وبدأ ممارسة اللعبة فى شوارع الحى قبل أن ينضم إلى النادى المصرى وتألق بشكل لافت مع زميله ميمى الشربينى قبل أن يكتشفهما الأهلى لينضم الشيخ طه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 1951.

اختاره المدرب المجرى تيتكوش المدير الفنى للأهلي، بعد أيام من انضمامه للمارد الأحمر لخوض إحدى المباريات الاستعراضية فى معسكر النادى بمرسى مطروح، ونجح الشيخ طه فى إحراز هدفين فاز بهما الأهلى لينضم لصفوف الفريق الأول ويبدأ رحلته داخل المستطيل الأخضر.

أول مباراة يلعبها طه إسماعيل أمام الزمالك، عندما أشركه المجرى تيتكوش فى الهجوم ببطولة القاهرة "18أكتوبر 1957" بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وسجل الشبل الصغير هدفاً من تصويبة على حدود منطقة الجزاء مسجلا أول أهداف المباراة، وأول أهدافه فى مسابقة الدورى كان فى موسمه الثالث فى شباك القناة بملعب الأهلى بالجزيرة وسجل هدفى حفظ ماء الوجه للأهلى الذى خسر بخماسية "1 نوفمبر 1959".