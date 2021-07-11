شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد الباري: مصر قادرة على حصد ميدالية أولمبية في كرة اليد بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة عبد الباري، مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن منتخب مصر لكرة اليد، قادر على إسعاد ملايين المصريين بحصد ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو.

وقال عبد الباري عبر برنامج زملكاوي: مصر تستعد بقوة لأولمبياد اليد رغم أن مجموعتنا صعبة، وقادرون على الوصول إلى المربع الذهبي، وإذا لعب لاعبو المنتخب مثلما لعبوا في كأس العالم الذي أقيم هنا سيحصدون ميدالية.

وعن كأس العالم للأندية في كرة اليد قال: الاتحاد الدولي أعلن أن بطولة العالم للأندية ستقام في السعودية خلال أكتوبر المقبل، والدوري سيقام في شهر 9، وبعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي سنشارك في مونديال الأندية.

وتابع: دعمنا في المراكز التي نحتاج إلى تقويتها مثل حراسة المرمى، وكذلك على الأطراف لوكا ومودي، وتعاقدنا مع سيف الدرع.

وخاض المنتخب معسكر فرنسا بعد احتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى خاضها قبل السفر لفرنسا، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.