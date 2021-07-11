شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الأهلي قادر على حصد العاشرة.. ولم نتحدث بشأن بواليا والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادى الجونة، أن النادى الأهلى قادر على حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومواصلة سلسلة البطولات التي يحققها.

وقال رضا شحاتة، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حققت بطولة السوبر الأفريقي على حساب كايزر تشيفز وكانت نتيجة كبيرة وإن شاء الله يقدر يتوج بدورى الأبطال على حساب كايزر تشيفز لاستمرار سلسلة التتويجات والنجاحات التي يقدمها".

وأضاف مدرب الجونة: "لم نتحدث بشأن عودة والتر بواليا أو شراء عمر السعيد وأتمنى لهم التوفيق في الأهلى والزمالك ولو كانت هناك فرصة لضمهما الموسم المقبل سأرحب جدا لأنهما إضافة قوية لنا وسيزيدوا من مستوى الفريق".

ويبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر في أحد الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الحالي بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بل وخروجه من قوائم المباريات في بعض الأحيان.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إعارة بواليا لتعويض فارق السعر الذي تم دفعه للجونة نظير التعاقد معه والبالغ قيمته 2 مليون دولار، عن طريق الإعارة بنية البيع نظير دفع مبلغ مالي قيمة الإعارة ومبلغ مالي آخر حال رغبة النادي الذي سيلعب له في شرائه بشكل نهائي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في تفادي إهدار ثمن الصفقة بعد فشل اللاعب في إثبات نفسه بالأهلي.