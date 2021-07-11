شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للأهلي.. دجلة يعود لتدريباته قبل مواجهة تحديد المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق وادي دجلة لتدريباته الجماعية مساء أمس السبت، استعدادا لمواجهة الأهلي في الثاني من أغسطس المقبل، بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني لفريق دجلة خطة الاستعداد للمواجهة المرتقبة التي يراها الفريق تحديدا لمصير موسم كامل، حيث يعاني فريق الغزلان من وضع سيئ في قاع جدول الترتيب هذا الموسم.

ويعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.

ويخوض عبد الباقي جمال تحديا انتحاريا مع دجلة بعد توليه المسئولية خلفا للمدرب التشيلي ماريو سالاس، ورغم أن نتائج الفريق لم تتحسن كثيرا، إلا أن جمال نجا بدجلة من دوامة الهزائمة، حيث لم يتلق أى هزيمة في المباريات الأربعة التي خاصها حتى الآن.

وبدأ جمال مهمته بالتعادل المثير مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق، ثم أعقبها بتعادل لا يقل إثارة أمام الجونة، وحقق فوزا كبيرا على اسوان برباعية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل مع المقاصة في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ويبقى التساؤل المثير حول مصير دجلة مع عبد الباقي جمال الذي يتبع أساليب علمية دقيقة في قيادة الغزلان، هل ينجح هذا المدرب الشاب في تحقيق المعجزة مع دجلة ويبقيهم في دورى الأضواء بمجموعة واعدة من اللاعبين الشباب؟!