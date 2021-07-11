شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ صالح جمعة: وصلت لـ75% من مستواك وأنت سيد قرارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن صالح جمعة قطع شوطا كبيرا في استعادة لياقته وجاهزيته الفنية والبدنية في المباريات الأخيرة، لكنه ما زال يطالب اللاعب ببذل المزيد من الجهد للوصول للمكانة التي يستحقها.

وعقد ضياء السيد جلسة مع اللاعب في الأيام الأخيرة طالبه فيها بالاجتهاد أكثر في التدريبات والمباريات للوصول للفورمة التي يجب أن يكون عليها، لكنه أثنى على تطور اللاعب الذي كان يخوض 20 دقيقة بحد أقصى كل مباراة، وتطور لخوض 80 و90 دقيقة في المباريات الأربع الأخيرة.

وقال السيد للاعبه: "أنت سيد قرارك، إذا كنت تريد صالح الذي يعرفه الجميع فهذا هو اختيارك ولديك كل الإمكانيات الفنية التي تؤهلك للتوهج من جديد، ووصلت لـ75 من مستواك، لكننى أثق أن لديك المزيد".

وطالب الجهاز الفني لسيراميكا من صالح جمعة بضرورة منح التدريبات البدنية فترة أكبر لفقدان بعض الوزن الذي يظهر على اللاعب في المباريات ويعوق تقديم المستوى المنتظر منه وفقا لقدراته الفنية.

اللاعب المُلقب بالمايسترو ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وقرر مسئولو الأبيض إحالة ملف التعاقد معه للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه الفنى بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.

وأبدي صالح جمعة ترحيبه الشديد بالانتقال لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، دون الحديث عن أى تفاصيل مادية، حيث يسعى اللاعب للتواجد فى نادٍ كبير وتعويض الفترة الماضية التي شهدت تراجع شعبيته فى الشارع الكروي بشكل كبير نظرا لابتعاده عن المباريات والدخول في عدة أزمات.

وحال موافقة الزمالك على إتمام صفقة صالح جمعة سيكون لشقيقة عبد الله لاعب الأبيض الحالي، الدور الأبرز فى إتمام الصفقة مستقبلا، حيث سبق وطلب من شقيقه الانتقال للقلعة البيضاء في وقت سابق لكن لم تتم المفاوضات وقتها بنجاح.