شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلي يهنئ نادى الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص النادي الأهلى، على توجيه رسالة تهنئة لنادى الرجاء المغربي، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "الصداقة" بمدينة كوتونوي.
ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، بيان تهنئة النادي الأهلى لنادي الرجاء المغربي عبر مختلف حسابات السوشيال ميديا المختلفة.
وأحرز سفيان رحيمي هدف التقدم لصالح الرجاء البيضاوى في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.
وأضاف المهاجم الكونغولى بن مالانجو ثانى أهداف فريق الرجاء البيضاوى في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.
ونجح محمد بولحية في تقليص الفارق بتسجيل أول أهداف شبيبة القبائل في الدقيقة 46 من زمن المباراة.
وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين، بعدما حصل لاعبه عمر العرجون على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب شبيبة القبائل بالدقيقة 63 من زمن المباراة.
ويعد هذا اللقب هو الثانى للرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما توج بلقبه الأول في البطولة عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولى.
وخاض الرجاء المغربى المباراة بتشكيل ضم كلا من: الزنيتي - مدكور - سوكحان - الهدهودي - الحداد - الوردي - العرجون - الحافيظي - بنحليب - رحيمي – مالانجو.
فيما جاء تشكيل شبيبة القبائل كالتالى: أسامة بن بوط، أحمد أيت عبدالسلام، بدر الدين سوياد، محمد بن شريفة، محمد بن شعيرة، جوبا أوقاسي، بولحية، عزيز بن عابدي، رضا بن سايح، مليك رياح، أحمد كروم.