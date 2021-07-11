النادى الأهلي يهنئ نادى الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية

وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين، بعدما حصل لاعبه عمر العرجون على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب شبيبة القبائل بالدقيقة 63 من زمن المباراة.

ويعد هذا اللقب هو الثانى للرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما توج بلقبه الأول في البطولة عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولى.

وخاض الرجاء المغربى المباراة بتشكيل ضم كلا من: الزنيتي - مدكور - سوكحان - الهدهودي - الحداد - الوردي - العرجون - الحافيظي - بنحليب - رحيمي – مالانجو.

فيما جاء تشكيل شبيبة القبائل كالتالى: أسامة بن بوط، أحمد أيت عبدالسلام، بدر الدين سوياد، محمد بن شريفة، محمد بن شعيرة، جوبا أوقاسي، بولحية، عزيز بن عابدي، رضا بن سايح، مليك رياح، أحمد كروم.