شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة بدر بانون لتشكيل الأهلي أمام المقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة بدر بانون مدافع الفريق لتشكيل الأحمر في مباراة المقاصة اليوم في الدوري.

ويدرس المدير الفني للأهلي الدفع بالدولي المغربي بدر بانون، في مباراة المقاصة، بعدما قرر موسيماني إراحة اللاعب واستبعاده من تشكيل الفريق الأساسي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة وجاء غياب بانون لرغبة الجهاز الفني في إراحته.

وشارك بدر بانون في الدقائق الأخيرة في مباراة المقاولون العرب بدلاً من طاهر محمد طاهر، لذا ينوي موسيماني إعادة بدر للتشكيل الأساسي أمام المقاصة بهدف تجهيزه لنهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالمغرب.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الخامسة عصر غداً الأحد على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس للمبيت بها تمهيدا لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز ، وأضاف موسيماني: «مباراة المقاولون كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز».‏

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي، إلى أنه قام بتغيير طريقة اللعب من خلال تقليل عدد المدافعين وزيادة القوة ‏الهجومية، ونجحنا في إدارة المباراة ولذلك سجلنا هدفين.

وأوضح موسيماني أنه شاهد مباريات لفريق المقاولون العرب، الذي لعب بشكل مختلف خلال مواجهة ‏الأهلي عن المباريات الماضية له. ، وشدد على أن الأهلي حقق هدفه من خلال نظافة الشباك وتسجيل الأهداف، وذلك ‏من خلال الصبر، خاصة أنه مع مرور الوقت الأمر كان يزداد صعوبة على الأهلي. ، وواصل موسيماني حديثه: «هذه هي كرة القدم، لا بد أن نتقبلها، خاصة عندما نواجه فريقًا يدافع ‏بـ7 لاعبين».‏

وأكد المدير الفني لفريق الأهلي، أنه حرص على تحقيق الفوز والسير خطوة بخطوة من خلال التركيز في ‏مباراة مصر المقاصة، ومن ثم الإعداد لمباراة كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لن يفكر الآن في مباراة نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا وأمامه مباراة مهمة في بطولة الدوري أمام المقاصة.