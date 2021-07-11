شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي رفض عملى بالثانوية العامة وساعدنى لاستكمال تعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه إسماعيل نجم ورمز الأهلي السابق، قصة اقترابه من الزمالك قبل اللعب للأهلى في بداياته الكروية قائلا: "كنت ألعب في فريق المصري القاهري، وجاء لى مصطفى يونس سكرتير المصري وهو زملكاوي وقادنى للاختبار في القلعة البيضاء وأجريت اختبارات بالفعل على الملعب الفرعي، وبعد انتهاء الاختبار عدت في سيارة واحدة مع نور الدالي ومحمد حلمي زامورا لكن لم يتحدثا معي في اي تفاصيل، بعدها بثلاثة ايام قادنى عبد المنعم حسن "عبده البقال"، للاختبار في الأهلى وبدأت الرحلة".

وأضاف إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "المجرى"، على قناة النادي الأهلى، مع مصطفى عبده: "انتقالي للأهلى كان صدمة من الفرحة، لأنى لم أتوقع اللعب مع كل هذه النجوم التي كنا نسمع عنها ويذيع صيتها، لكن بدأت المسيرة الحافلة".

وعن أول مبلغ حصل عليه من الأهلى كراتب قال الشيخ طه: "حصلت على ثلاثون جنيها كأول راتب في الأهلى، وكان مبلغ كبير وقتها يساوى إيراد مباراة كاملة في ذلك الزمن".

وتحدث طه إسماعيل عن مبادئ الأهلى التربوية قائلا: "جاء وقت وطلبت من أمين شعيب سكرتير النادي الأهلى العمل في إحدى الشركات، وقتها لم أكمل تعليمي الجامعي بسبب التعثرات المادية، لكن الأهلى رفض عملى بالثانوية العامة، وقرر اصطحابي لكلية التربية الرياضية لأكمل تعليمي، وبعدها ساعدنى في حياتى من خلال منحى بدل سكن رغم أنى من القاهرة وهذه الاستثناء كان للاعبين من خارج القاهرة فقط".

وخلال مسيرته مع الأهلى حقق تسع بطولات منها "ثمانى بطولات فى أول خمس سنوات"، حقق بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكاس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة، توج بلقب أفضل لاعب فى مصر "مرتين" عامى:1961، 1962.

نال لقب هداف الأهلى فى الدورى أعوام "61/1962، 1962/1963" وجاء ثانيا فى باقى المواسم ماعدا موسم "1964/1965" الذى لم يشارك فيه بسبب إصابته فى مباراة غانا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 1964.

سجل مع الأهلى "81" هدفا منها "64" هدفا فى مسابقة الدورى جاءت به بالمركز السابع، كما سجل "12" هدفا فى مسابقة الكأس، وهدفا فى دورى القاهرة، و"4" أهداف فى كأس الجمهورية المتحدة.