شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للزمالك: اقترحت بيع قميص ساسي للتجديد للاعب بناءً على رغبة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه اقترح في وقت سابق، طرح قميص فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض للبيع من أجل توفير المبلغ المادي الذي طلبه اللاعب للتجديد للقلعة البيضاء بعد انتهاء تعاقده.

وقال السمري، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي": وقت التجديد لساسي الجماهير طلبت مبادرة للتجديد لفرجاني ساسي بطرح قميص اللاعب للبيع من أجل دعم النادي.

وأضاف: بطولات السلة واليد والطائرة لم تكن في الحسبان في تلك الفترة، وهذه الأمور تعزز من مكانة الإدارة الموجودة حالياً بالنادي، واللجان السابقة بالتأكيد مشاركين في هذا الانجاز.

وتابع: أزمات النادي أغلبها اقتصادية، متطلبات النادي كبيرة جداً في ظل وجود 18 لعبة رياضية، والموظفين داخل النادي ورواتبهم، ولذلك الأمر يحتاج إلى إدارة محترفة تفكر خارج الصندوق، وميزة حسين لبيب هو الوفاء بالعهود للاعبين خاصة في مسألة المستحقات.

واختتم: هناك طرق أخرى لدعم الزمالك، ونعد الآن أبليكيشن للزمالك وليس للعضوية، لكنها سيكون اتصال تفاعلي مع الجماهير للرد على أسئلتهم ونتائج المباريات والتقارير وآخر أخبار النادي، وانتهينا من كراسة الشروط وسيتم طرحها.