شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الاحد 11 / 7 / 2021 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختباراً صعباً اليوم حينما يواجه نظيره مصر المقاصة على ستاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة فى تمام السابعة مساء اليوم الاحد، واستعد الأهلي جيدا لمواجهة مصر المقاصة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه عمرو السولية نجم خط الوسط الذى غاب عن مواجهة المقاولون لمنحه مزيد من الراحة في ظل ضغط المباريات ، فيما يستمر غياب الثنائى وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

ترتيب الأهلي ومصر المقاصة فى جدول الدوري

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

المقاصة يبحث عن الفوز الأول مع محمد عبد الجليل

يتطلع محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لتقديم مباراة قوية أمام الاهلى للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة لاسيما أن الفريق لم يحقق الفوز في الدوري منذ فوزه على غزل المحلة في الجولة 25 للمسابقة في 17 يونيو الماضى حيث خسر من زعيم الثغر 2-1 ثم من الزمالك 2-0 بكأس مصر ثم من الزمالك بهدف دون رد في الدوري قبل أن يتعادل 1-1 مع وادى دجلة.