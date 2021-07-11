شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لم أمانع انتقال ديانج إلى مانشستر يونايتد لو طلب شراءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا يمانع انتقال المالي اليو ديانج إلى مانشستر يونايتد حال وصول عرض رسمي من العملاق الإنجليزي فلن يمانع، مؤكدا أن الكرة الأوروبية لديها ثقة في اللاعب المالي وانتقال لاعبه إلى الدوري الانجليزي أمر وارد.

وتحدث موسيماني، في تصريحات صحفية مع اتحاد الصحفيين بجنوب إفريقيا، قائلا: "اللاعب المالي لديه رصيد ومصداقية في أوروبا، وإذا قلت لاعب جنوب إفريقي في الدوري الانجليزي أو الدوري الإسباني فالأمر صعب، لكن اللاعب المالي متواجد في كل أنحاء أوروبا، انظر إلى المنتخب المالي إنه فريق رائع، لو كان بإمكاني تدريب منتخب وكانت لدي الفرصة سوف أختار المنتخب المالي في المستقبل".

تابع: أليو يستطيع اللعب في الدوري الانجليزي، ولم لا؟!، مؤكدا أن ديانج لاعب سنه 22 أو 23 عامًا هو لاعب قوي في منتصف الملعب، لقد شاهدته أمام صن داونز، ومجددًا في كأس العالم للأندية، لقد شاهدته ضد بايرن ميونيخ، هو لاعب قوي، ونحن بحاجة لوجوده ونعتمد عليه.

واستطرد موسيماني: لو وصل عرض من مانشستر يونايتد فلما أرفض، لقد شاهدت اللاعب الغاني، الذي كان يلعب في أتلتيكو مدريد، والآن هو في أرسنال، لقد شاهدت محمد النني يلعب لأرسنال في وسط الملعب.

واختتم: "أتمنى أن ينتقل ديانج إلى قلعة أولد ترافورد وسأدعمه لو حدث ذلك، حسنًا بالطبع سيكون لدي عجز، لكن هذا جيد للأفارقة أن يذهبوا للخارج".