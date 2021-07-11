شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يحتفل بفوز الرجاء بالكونفدرالية: "الحمد لله مبروك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل بدر بانون، مدافع الأهلي، بتتويج فريقه السابق، الرجاء المغربي، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه في المباراة النهائية على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، ونشر بانون صورة من بيان التهنئة الخاص بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى صورة لكأس البطولة وعلق "الحمد لله مبروك".



بدر بانون



بيان الاهلي

وحرص النادي الأهلى، على توجيه رسالة تهنئة لنادى الرجاء المغربي، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، بيان تهنئة النادي الأهلى لنادي الرجاء المغربي عبر مختلف حسابات السوشيال ميديا المختلفة.

وأحرز سفيان رحيمي هدف التقدم لصالح الرجاء البيضاوى في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.