شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: يكفيني شرف تدريب جيل العمالقة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طه إسماعيل نجم ورمز الأهلي السابق، مشواره مع القلعة الحمراء لاعبا ومدربا قائلا: "انا افتخر بانى لعبت مع جيل العمالقة ودربت ايضا جيل العمالفة فى الاهلى".

وأضاف إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج المجرى، على قناة النادي الأهلى، مع مصطفى عبده: "تشرفت بتدريب جيل العمالقة فى الاهلى امثال مصطفى عبده والخطيب وثابت واكرامى وشوبير وعلاء ميهوب وضياء السيد ومحمد حشيش، وغيرهم من العمالقة فى الجيل الذهبى".

وتابع الشيخ طه اسماعيل: "لعبنا دورة طوكيو وتعرضت لإصابة قوية للغاية حرمتنى من اللعب لفترة كبيرة، لكن البطولة شهدت تألق غير عادى للغزال الأسمر مصطفى رياض الذي يعد أهم لاعبى الكرة المصرية على مر تاريخها".

وبعد اعتزال طه إسماعيل قام بتدريب بنها لمدة أقل من عام سنة 1968، ثم مدربا بالأهلى، ومنها أعير لتدريب فريق القوات المسلحة الأردنية ثم أهلى جدة السعودى حتى عاد للأهلى مجددا عام "1975"، ثم مدربا للمنتخب القومى فى دورة ولى العهد بالسعودية أواخر "1975"، ودرب نادى إسكو موسمين "76/1977، 77/1978" وأخرج للملاعب العديد من نجوم أسكو على رأسهم حمدى نوح، أحمد أبورحاب، ياسر المحمدى، وغيرهم، كما درب النصر الإماراتى فى أكتوبر 1978، وكان الإسماعيلى هو آخر فريق تولى تدريبه سنة "1999" وقاده لنهائى كأس مصر.

تولى قيادة المنتخب الوطنى مرتين الأولى فى دورة الالعاب الأفريقية بالجزائر سنة 1978، وبطولة الأمم الأفريقية فى تونس عام 1994، وكذلك تولى تدريب منتخب الشباب تحت 19 سنة فى عام 1977.

تولى تدريب الأهلى موسم "86/1987" خلفا لزميله محمود الجوهرى وحقق مع الأهلى بطولة الدورى، واحتفظ للأهلى بكأس الكئوس الافريقية للأبد بعد فوز الأهلى للمرة الثالثة على التوالى.