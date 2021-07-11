شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكلف "بدر حامد" بتشكيل قطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بدر حامد، نجم الزمالك السابق، تكليفًا من إدارة القلعة البيضاء، بتشكيل الأجهزة الفنية بقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، وذلك بعدما كان طارق يحيى نجم الأبيض السابق هو من يقوم بتلك المهمة، ليتقرر أن يتولاها بدر حامد خلال الفترة القادمة، حيث سيقوم حامد بتشكيل قطاع الناشئين فى الزمالك وأجهزته الفنية للموسم الجديد.

ويستعد فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.

فيما رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

كما أن إدارة الأبيض ترغب فى الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى واللاعبين فى المرحلة المقبلة، لرغبتهم فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وحصد اللقب فى ظل المنافسة القوية مع الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة حتى الآن.