الزمالك في بيان رسمي: لم نجلس مع عبد الله جمعة للتجديد.. الوقت لم يحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بيانًا رسميًا يوضح من خلاله موقف الإدارة الحالية برئاسة حسين لبيب من تجديد عقد اللاعب عبد الله جمعة.

وجاء بيان الزمالك والذي نشر عبر صفحة النادي الرسمية على "تويتر" كالتالي:

"نفى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كل ما أشيع عن الخلاف مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم حول التجديد".

"وأكد أعضاء اللجنة أنهم لم يجلسوا مع اللاعب من أساسه حتى يحدث خلاف وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم وأن موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن".

"وأن النادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات".

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله جمعة مع الزمالك في صيف العام المقبل، حيث كان صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى صفوف القلعة البيضاء قادمًا من إنبي عام 2017.