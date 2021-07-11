كرة سلة.. بالما: رحيلي عن الأهلي بسبب عمري "كذبة".. والزمالك لم يفاوضني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد ماريو بالما، المدير الفني السابق لفريق سلةالأهلي، أنه كان يفضل تجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أنه تأكد من عدم تواجده في ظل وجود رؤوف عبد القادر.

وقال بالما في تصريحات لقناة صدى البلد:" كنت أفضل تجديد عقدي مع الأهلي ولكن لم يفاتحني أحد في هذا الأمر وتدريب الأهلي لمدة شهرين وخوض نصف نهائي الدوري في مدة قصيرة يصعب مهمة تقديم كل ما نملك لصالح الفريق".

وأضاف:""ما تردد عن رغبتي في رحيل ابراهيم الجمال ومودي الجارحي هو أمر غير صحيح وكذبة كبيرة للغاية".

وتابع: "أيضًا الحديث عن أن سني الكبير سبب رحيلي كذبة، حتى عامين كنت متوج بعدد كبير بالألقاب القارية، ولكن يمكن القول بأنه مبرر لطيف لتوجيه الشكر لي".

وأكمل:"فخر ليا تدريب النادي الأهلي، فهو أكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الأوسط ولديه جماهير كبيرة فخر العمل معها".

واستطرد: "اتمنى العودة لتدريب الفريق ولكن هذا أمر مستحيل في وجود رؤوف عبد القادر مدير النشاط بالنادي الأهلي، لن أعود في وجوده، هو شخص يتحدث عن سني الكبير وهو سنه أيضًا كبير".

وأتم تصريحاته:"لم يتحدث معي أحد في نادي الزمالك لتدريب الفريق، هو نادي كبير وجيد ولكن الأمر بالنسبالي لن يكون انتقام من الأهلي بسبب رحيلي".