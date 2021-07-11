إنبي: كريم فؤاد مستمر لنهاية الموسم.. ولا مشاكل مع الأهلي بشأن "حوافز" حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق نادي إنبي، أن إعارة لاعب الفريق كريم فؤاد والمعار من صفوف نجوم المستقبل مستمرة حتى نهاية الموسم الحالي (2020 - 2021).

وأضاف مدير الكرة بإنبي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"إعارة كريم فؤاد من نادي النجوم لمدة موسمين، وكان من الممكن أن ينتهي الإعارة في حال وصول عرض خارجي".

وتابع :"لم نحصل على كريم فؤاد نهائيًا نظرًا لعدم قدرتنا على دفع قيمة 15 مليون جنيه".

وضرب عبد الناصر محمد وضع كريم فؤاد بحمدي فتحي لاعب الأهلي الحالي، قائلاً :"عندما اشترينا حمدي فتحي من نادي ألعاب دمنهور في موسمه الأول لم يشارك، لكن الوضع تغير في الموسم التالي بعد انتقاله لصفوف بتروجيت".

وأكمل :"بعد عودة حمدي فتحي لإنبي وضعه تغير من حيث مستواه وهذا نتيجة عمله مع طلعت يوسف في بتروجيت، حمدي فتحي عاد لإنبي نصف موسم فقط وبعد ذلك انتقل للأهلي في يناير".

وكشف مدير الكرة بإنبي خلال تصريحاته أن ناديه يحصل على "حوافز" بعد انتقال حمدي فتحي للأهلي، قائلاً :"لا يوجد مشاكل مع الأهلي في هذا الملف".

وأنهى :"وضع إنبي في الجدول كان من الممكن أن يكون أفضل خاصة أن هدف حلمي طولان (مدرب الفريق) التواجد في المركز الرابع أو الخامس، لكن بسبب الحكام أهدر 15 نقطة".

وشهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات بين الأهلي ونادي النجوم للحصول على خدمات كريم فؤاد بصورة نهائية حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة الفريق الأحمر أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بحسب تصريحات رئيس النجوم محمد الطويلة.