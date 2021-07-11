نشرة الأحد.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة.. والرجاء بطلا للكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 10 يوليو 2021.

الرجاء يعتلي عرش الكونفدرالية بالفوز على شبيبة القبائل

استعدادًا للأولمبياد.. انضمام ناصر ماهر وبيكهام لمعسكر المنتخب

تحديد حكم مباراة المقاصة والأهلي

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

قائمة المقاصة.. باسم مرسي يقود 22 لاعبًا استعدادًا للأهلي

طائرة مصر تفوز على النرويج وديا

كارتيرون يطلب خوض وديتين خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية

مصدر مقرب من النني ينفي العروض التركية

مصر تفوز على البرازيل بفارق 7 أهداف استعداداً لأوليمبياد طوكيو

يويفا يغرم الاتحاد الإنجليزي بسبب مباراة الدنمارك في يورو 2020

اتحاد الكرة يُعدل موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة