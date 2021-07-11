سفيان رحيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي حققها فريقه على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

وتوّج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على شبيبة القبائل المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت على ستاد دي لاميتيه في مدينة كوتونو البينينية.

وتقدم سفيان رحيمي لصالح الرجاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل أن يحرز بين مالانجو الهدف الثاني لصالح الرجاء في الدقيقة 15.

واستطاع شبيبة القبائل ان يعيد لنفسه أمل المنافسلة للفوز بالمباراة في الدقيقة زكريا بولحية في الدقيقة 46 .

وحقق الرجاء اللقب للمرة الثاني في تاريخه مع البطولة بعدما توج بها أول مرة في نسخة 2018.