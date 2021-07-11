موسيماني: سأدعم ديانج إذا أتى عرض من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه سوف يدعم لاعبه أليو ديانج إذا حصل على عرض من مانشستر يونايتد كما رددت الشائعات، قائلًا أن الكرة الأوروبية لديها ثقة في اللاعب المالي وانتقال لاعبه إلى الدوري الانجليزي أمر وارد.

وقال موسيماني في تصريحاته الصحفية مع اتحاد الصحفيين في جنوب إفريقيا: "حسنًا أنا أنظر إلى ناكامبا لاعب زيمبابوي في أستون فيلا، وأقول أنه لو استطاع ان يلعب لأستون فيو، فأليو يستطيع اللعب في الدوري الانجليزي، ولم لا؟!"

وتابع: "اللاعب المالي يمتلك مصداقية في أوروبا، يجب أن تتفهم أنك إذا قلت لاعب جنوب إفريقي في الدوري الانجليزي أو الدوري الإسباني يعد أمر صعب، لكن المالي متواجد في كل أنحاء أوروبا، انظر إلى المنتخب المالي إنه فريق رائع، هل تعلم أنني لو كان بإمكاني تدريب منتخب، وكان لدي الفرصة سوف اختار المنتخب المالي في المستقبل".

وأضاف: "هذا اللاعب سنه 22 أو 23 عامًا هو لاعب قوي في منتصف الملعب، لقد شاهدته أمام صنداونز، ومجددًا في كأس العالم للأندية، لقد شاهدته ضد بايرن ميونيخ، هو لاعب قوي، ونحن بحاجة لوجود ونعتمد عليه".

وواصل: "لذا إذا أتى له مانشستر يونايتد، لما لا؟ لقد شاهدت اللاعب الغاني، الذي كان يلعب في أتلتيكو مدريد، والآن هو في آرسنال، لما لا؟ لقد شاهدت النني يلعب لآرسنال في وسط الملعب".

واختتم قائلًا: "أتمنى أن يحدث ذلك وسوف أدعمه، حسنًا بالطبع سيكون لدي عجز، لكن هذا جيد للأفارقة أن يذهبوا للخارج، ودائمًا يكون لديهم يقين بقدرتهم على الاعتناء بعائلاتهم، هذا شيء هام".