الرجاء يعتلي عرش الكونفدرالية بالفوز على شبيبة القبائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

توّج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على شبيبة القبائل المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت على ستاد دي لاميتيه في كوتونو البينينية.

وحقق الرجاء اللقب للمرة الثاني في تاريخه مع البطولة بعدما توج بها أول مرة في نسخة 2018.

أحداث المباراة

تقدم سفيان رحيمي لصالح الرجاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة بعدما استلم الكرة من خلف خط الدفاع بشكل رائع وراوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك، وبالرغم من احتساب الكرة تسلل في البداية، لكن حكم الفيديو المساعد حسمها بصحة موقف اللاعب المغربي ليتقدم لفريقه.

وأحرز بن مالانجو الهدف الثاني لصالح الرجاء في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة عرضية أرضية واستلمها بشكل رائع ثم صوبها متقنة لتسكن الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى القبائل دون أن يفلح حارس الفريق في التعامل معها.

واستطاع شبيبة القبائل ان يعيد لنفسه أمل المنافسلة للفوز بالمباراة في الدقيقة زكريا بولحية في الدقيقة 46 بعد كرة لم يحسن الدفاع المغربي التعامل معها لتصل إلى الجزائري الذي سددها أرضية متقنة لتسكن شباك الرجاء.

ورضخ فيكتور جوميز حكم المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة لحكم الفيديو المساعد الذي حوّل بطاقة صفراء أشهرها في وجه عمر عرجون لطرد مباشر ليكمل الرجاء باقي أحداث المباراة بعشرة لاعبين فقط.

واستطاع الرجاء البيضاوي أن يحافظ على ترتيب أوراقه بعد الطرد وأمّن خطوطه الخلفية على مدار الدقائق حتى استطاع في النهاية أن يحقق اللقب الثاني في تاريخ مشاركاته في البطولة.