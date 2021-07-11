بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهددًا بفقدان صدارة جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020، وذلك لصالح المهاجم هاري كين الذي سيخوض المباراة النهائية مع منتخب انجلترا ضد ايطاليا.

وعلى الرغم من خروج منتخب البرتغال من دور الـ16 على يد منتخب بلجيكا، الا أن رونالدو ما زال في صدارة ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020، برصيد 5 أهداف.

وسجل رونالدو في كل المباريات التي خاضها في يورو 2020 عدا مباراة واحدة، حيث أحرز ثنائية أمام المجر من ضمنها ضربة جزاء، وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخر أمام منتخب ألمانيا، قبل أن يحرز هدفين ضد فرنسا من علامة الجزاء.

وتخلص رونالدو من صداع المهاجم “باتريك شيك” الذي كان يعد الأقرب لخطف صدارة الهدافين، لولا خروج منتخب بلاده “جمهورية التشيك”، من دور ربع النهائي على يد الدنمارك.

كما كان يمثل روميلو لوكاكو تهديدًا آخر لصدارة رونالدو، رفقة كريم بنزيمة وإيميل فورسبيرج، حيث أحرز كل منهما 4 أهداف، ولكن ودعت منتخبات بلادهم في ربع النهائي ايضًا.

وظهر هاري كين كالوحش الكاسر في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في تسجيل أي هدف في دور المجموعات، والبداية كانت أمام ألمانيا في دور الـ16 حيث افتتح سجله التهديفي بالبطولة في شباك مانويل نوير.

وفي ربع النهائي، أحرز كين ثنائية في شباك المنتخب الأوكراني، قبل أن يسجل هدف واحد أمام الدنمارك في نصف النهائي، ما جعله أقرب لخطف صدارة ترتيب هدافي يورو 2020 أكثر من أي لاعب آخر، حاله تسجيله أمام ايطاليا في المباراة النهائية.

وبتسجيله 3 أهداف، يمكن وضع رحيم ستيرلينج من قبل منتخب انجلترا في صورة المنافسة على خطف لقب الهداف ايضًا، أما منتخب ايطاليا فتبدو المهمة مستحيلة، حيث يعد مانويل لوكاتيلي هداف الآزوري الأول في البطولة بتسجيله ثنائية.

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020.. كين يهدد صدارة رونالدو

1- كريستيانو رونالدو – البرتغال – 5 أهداف – 3 ضربات جزاء.

2- باتريك شيك – التشيك – 5 أهداف – ضربة جزاء واحدة.

3- إيميل فورسبيرج – السويد – 4 أهداف – ضربة جزاء واحدة.

4- كريم بنزيمة – فرنسا – 4 أهداف – ضربة جزاء واحدة.

5- روميلو لوكاكو – بلجيكا – 4 أهداف – ضربة جزاء واحدة.

6- هاري كين – انجلترا – 4 أهداف.

7- جورجينو فينالدوم – هولندا – 3 أهداف.

8- رحيم ستيرلينج – انجلترا – 3 أهداف.

9- روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – 3 أهداف.

10- كاسبر دولبرج – الدنمارك – 3 أهداف.

11- ألفارو موراتا – اسبانيا – 3 أهداف.

12- شيردان شاكيري – سويسرا – 3 أهداف.

13- هاريس سيفيروفيتش – سويسرا – 3 أهداف.

14 – مانويل لوكاتيلي – ايطاليا – هدفين.

15- بابلو سارابيا – اسبانيا – هدفين.