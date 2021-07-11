الرجاء الرياضي بطلاً لكأس الكونفدرالية بعد مباراة عصيبة أمام شبيبة القبائل

توّج الرجاء الرياضي المغربي بلقب كأس الكونفدرالية (كأس الاتحاد الإفريقي) عقب مباراة صعبة جداً أمام شبيبة القبائل الجزائري.



أبقى الرجاء الرياضي لقب الكونفدرالية مغربياً بفوزه على شبيبة القبائل 2-1 في النهائي الذي جرى في كوتونو عاصمة بنين اليوم السبت.



وخلف الرجاء مواطنه نهضة بركان الذي توّج بلقب الموسم المنصرم على حساب بيراميدز المصري، فيما فشل شبيبة القبائل في حصد أول لقب له في المسابقة.



وتقدم الرجاء مبكراً بهدفي سفيان رحيمي (5) ومالانغو من الكونغو الديمقراطية (14) وكان في طريقه لحسم الأمور من الشوط الأول لولا فشل نجومه في ترجمة بعض الفرص المحققة إلى أهداف.



ودخل شبيبة القبائل الشوط الثاني بقوة وتمكن من تذليل الفارق مع الدقيقة الأول بفضل بولحية، لكنه لم يتمكن من فكّ شيفرة دفاع الفريق المغربي رغم طرد عمر عرجون في الدقيقة الثالثة والستين.





المصدر: بي إن سبورت