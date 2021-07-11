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الامارات | 28 لاعباً في معسكر الشارقة بخورفكان تحضيراً للموسم الجديد

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منصور السندي ■ الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، 28 لاعباً للمعسكر الداخلي للفريق بمدينة خورفكان، الذي بدأ أمس، ويستمر حتى 28 الجاري، علماً أن الشارقة يفقد هذا الموسم خدمات لاعبه البرازيلي، إيغور كورنادو، الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

وضمّت قائمة اللاعبين: شاهين عبدالرحمن، والحارس عادل الحوسني، وعبدالله غانم ومحمد عبد الباسط وسالم سلطان وخالد الظنحاني وخالد باوزير وشوكوروف وكايو لوكاس وسيف راشد والحسن صالح وعلي الظنحاني ولوان بيريرا وماركو مليوني وحمد جاسم ودرويش محمد وعبدالعزيز الكعبي ومايد محسن وحمد حويج وماجد راشد وأحمد الهاشمي وخليل خميس وعبدالله كاظم وكايو روزا وجوستافو وخليفة سمبيج وعبدالله الحمادي وضاري فهد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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