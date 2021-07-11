الامارات | تتويج «ألتيميت فلامينغو» بلقب «جامب آند فريز» العالمية في «سكي دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «ألتيميت فلامينغو» بلقب «جامب آند فريز» العالمية في «سكي دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعلت بطولة ريد بول (جامب آند فريز) العالمية حرارة المنافسات في قاعة سكي دبي في «مول الإمارات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف. وتوج أمين عام مجلس دبي سعيد حارب فريق ألتيميت فلامينغو بلقب البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وشارك 62 لاعباً ضمن 21 فريقاً في منافسات البطولة التي أقيمت للمرة الأولى داخل قاعة مغلقة، وقدم المشاركون أداءً رائعاً وعروضاً شيقة وممتعة من التزلج على الجليد والقفز في حوض من المياه المتجمدة في درجة حرارة 4 تحت الصفر، وسط ثلوج قاعة سكي دبي، مستخدمين كل وسائل المرح والترفيه للفوز بأعلى درجات التقييم من لجنة التحكيم، وتخللت البطولة عروض من اللعب بالنار والموسيقى الحية.

وقال سعيد حارب في تصريح صحافي: «سعداء بالنجاح الكبير الذي شهدته بطولة (جمب آند فريز) العالمية، التي تؤكد استضافتها في سكي دبي على مكانة دبي كواجهة دولية في الرياضات الثلجية، وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية، حيث تسعى كل الشركات والمؤسسات العالمية إلى تنظيم فعالية دولية فيها داخل القاعات المغلقة المصممة وفق أفضل وأعلى المعايير الدولية، وذلك بفضل التعاون المشترك بين مجلس دبي الرياضي مع كل المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، حيث عززت دبي مكانتها في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة من خلال توفير المنشآت المغلقة المخصصة لممارسة الرياضات الجليدية سواء في الصالات ذات الأرضية الجليدية أو التزلج المنحدر على الثلج في سكي دبي، التي تستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية».

من جانبه قال محمد العتري: «تفخر سكي دبي باستضافة هذا الحدث العالمي الأول من نوعه الذي يقام داخل قاعة مغلقة، والذي أضاف إلينا نجاحاً جديداً بفضل تعاوننا المشترك مع مجلس دبي الرياضي».

وتتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية لبرامج وفعاليات الرياضات الثلجية 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية، من أبرزها: بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، سباق الجري الثلجي، تحدي الثلج.

• أقيمت لأول مرة في قاعة مغلقة، وتضمنت التزلج على الجليد والقفز في مياه متجمدة.

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