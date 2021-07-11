الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع باتو وعبدالقادر وكميش

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع باتو وعبدالقادر وكميش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي دبا الحصن مع ثلاثة لاعبين مواطنين جدد، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعقود تمتد لموسم واحد. وقال مشرف الفريق الأول لدبا الحصن، محمد سرور، لـ«الإمارات اليوم» إنه تم التعاقد مع عبدالقادر علي قادماً من البطائح، بينما تم التعاقد مع لاعبي دبا الفجيرة أحمد راشد باتو، وحارس المرمى عبدالله كميش. وتابع: بخصوص العماني محمد المربوعي، والسوري أمجد السيد، فقد تم قيدهما ضمن فئة المواليد.

وبخصوص تدشين التدريبات استعداداً للموسم المقبل، أكد أنها ستكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك المقبلة، وأن مجلس إدارة النادي يدرس عدداً من المقترحات، بخصوص المعسكر التدريبي، بالتنسيق مع المدرب التونسي عثمان النجار.

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