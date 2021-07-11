الامارات | «الوادي» يتصدر الترشيحات في كأس الوثبة برومانيا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي» يتصدر الترشيحات في كأس الوثبة برومانيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، حيث يجتذب كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، إلى جانب خيول مولودة في بولندا لملاك من رومانيا. ويخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 5000 يورو، وهو الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، بإشراف وقيادة ايفان ايفانوف، والذي سيكون الرقم الصعب، وينافس بقوة «زارا» لدوشيتا كوزمين فالنتين، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، و«الادورا» لفلورين سوتا، بإشراف ايفان ايفانوف، وقيادة أوكتافيان ساندو.

ويدفع المالك والمدرب فيوريل دابيجا، الذي يرأس الاتحاد الروماني للخيول العربية، بكل من «زوراب»، بقيادة دانييل لوباسكو، و«أوسيفا» بقيادة سيزابولكس بوجولي، فيما سيكون خصماً عنيداً «ولالا» لماريا كندا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة لويجي توبران.

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